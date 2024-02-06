Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана

43-летний Бектенов с апреля прошлого года возглавляет администрацию президента. В свое время он также управлял антикоррупционным ведомством, работал в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате.

Накануне правительство Казахстана, которое возглавлял с января 2022 года Алихан Смаилов, сложило свои полномочия после указа президента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

