Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назнасил Олжаса Беткенова премьер-министром страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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43-летний Бектенов с апреля прошлого года возглавляет администрацию президента. В свое время он также управлял антикоррупционным ведомством, работал в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате.

Накануне правительство Казахстана, которое возглавлял с января 2022 года Алихан Смаилов, сложило свои полномочия после указа президента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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