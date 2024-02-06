Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
6 февраля 202412:31
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назнасил Олжаса Беткенова премьер-министром страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
43-летний Бектенов с апреля прошлого года возглавляет администрацию президента. В свое время он также управлял антикоррупционным ведомством, работал в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате.
Накануне правительство Казахстана, которое возглавлял с января 2022 года Алихан Смаилов, сложило свои полномочия после указа президента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru