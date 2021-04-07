Адвокат: У Навального выявили проблемы с позвоночником
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что МРТ выявила у его клиента две позвоночные грыжи и протрузию межпозвонкового диска, сообщает «Интерфакс».
По его словам, у блогера по-прежнему высокая температура, которая колеблется от 37 до 39 градусов, была потеря чувствительности ног, началась потеря чувствительности рук, а также боли при ходьбе. При этом Навальный отказывается от лечения, которое предлагает ему фельдшер колонии.
«Фельдшер настаивает диклофенаке и никотиновой кислоте. Мы проконсультировались с его врачом, который дал заключение, что это лечение не только не эффективно, но может ухудшить его состояние», - резюмировал Кобзев.
Адвокат также добавил, что Навальный не намерен отказываться от голодовки, пока к нему не допустят лечащего врача.
Ранее Навальный в своём Instagram рассказал, что в ИК-2 в Покрове трёх человек из его отряда госпитализировали с туберкулезом, и пожаловался на сильный кашель и высокую температуру. После этого его направили в медико-санитарную часть.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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