Олег Матыцин будет курировать спорт в должности советника Мишустина

Олег Матыцин назначен советником премьер-министра Михаила Мишустина и будет курировать вопросы спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Соответствующий указ подписал Михаил Мишустин. В новой роли Матыцин продолжит курировать спортивные вопросы, как и в своей предыдущей должности министра.

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Сообщается, что Матыцин будет также заниматься вопросами сотрудничества в области спорта с странами ШОС и БРИКС.

Олег Матыцин занимал пост министра спорта с 2020 года, заменив Павла Колобкова. В прошлом он был профессиональным игроком в настольный теннис, завоевав Кубок СССР и титул чемпиона страны. В 2000-х годах Матыцин возглавлял Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма в должности ректора, а также был президентом Российского студенческого спортивного союза, передает «Радиоточка НСН».

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