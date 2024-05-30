Олег Матыцин будет курировать спорт в должности советника Мишустина

Сообщается, что Матыцин будет также заниматься вопросами сотрудничества в области спорта с странами ШОС и БРИКС.

Олег Матыцин занимал пост министра спорта с 2020 года, заменив Павла Колобкова. В прошлом он был профессиональным игроком в настольный теннис, завоевав Кубок СССР и титул чемпиона страны. В 2000-х годах Матыцин возглавлял Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма в должности ректора, а также был президентом Российского студенческого спортивного союза, передает «Радиоточка НСН».

