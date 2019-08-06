Окружная комиссия отказалась регистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия по району Арбат приняла решение отказать Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. АГН «Москва» приводит выдержку из решения окружкома, согласно которой, для регистрации претенденту не хватает достоверных подписей.

Ранее окружная комиссия уже отказывала в регистрации председателю партии «Яблоко». Однако Московская городская избирательная комиссия вынесла рекомендацию пересмотреть такой вердикт.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил накануне, что подписи скончавшихся горожан были обнаружены у 22 кандидатов в депутаты. Кроме того, Горбунов утверждал, что среди подписей также выявлено немало подделок.

