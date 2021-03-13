ОКР готов предложить альтернативу «Катюше» для олимпийских игр

«Композиция "Катюша" была предложена Комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждём официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант», - отмечает пресс-служба ОКР.

Также российская сторона уже готовит варианты замены песни «Катюша», которую CAS запретил исполнять в случае победы отечественных спортсменов на олимпийских играх.

«Есть как минимум несколько композиций, и мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий», - цитирует сообщение Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала судебное решение и призвала российских спортсменов отказаться от какой-либо музыки. По мнению парламентария, чем больше россияне выиграют золота, тем, в таком случае, тоскливее будет проходить олимпиада.

Замена национальному гимну страны потребовалась из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Организация на два года запретила спортсменам из РФ использовать официальную символику страны.

