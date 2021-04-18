Около здания российского посольства в Праге произошли беспорядки
После митинга в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов около здания посольства РФ в Праге произошло столкновение между противниками и сторонниками России. Полиция сообщает об одном задержанном.
Гражданская инициатива «Миллион мгновений» стала организатором митинга у стен российского посольства. В нем участвовали около 100 человек, которые поддержали позицию властей Чехии о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Практически сразу к митингующим обратились сторонники России – более 10 человек. Один из них пытался донести свою позицию ч помощью громкоговорителя, который у него тут же отобрали. Завязалась потасовка. Ее немедленно пресекли прибывшие бойцы полицейского спецназа, которые охраняют вход на территорию посольства РФ.
Полиция призвала митингующих разойтись. Некоторые участники акции получили штрафы за отсутствие защитных масок, которые, в соответствии с местными порядками, предписано носить в общественных местах для защиты от коронавируса.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин. Тогда погибли два человека. Утверждается, что в этом замешаны «офицеры российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС.
Российский МИД выразил протест Чехии в связи с решение выслать 18 российских дипломатов. Ведомство пообещало принять ответные меры, сказано в заявлении.
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