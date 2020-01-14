Около тысячи мирных граждан покинули сирийский Идлиб

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около тысячи мирных жителей вышли с территории Идлиба в Сирии через пункты пропуска.

Как пишет РИА Новости, в частности, через пункт пропуска "Эль-Хадер" провинции Алеппо за день вышло 464 человека, через пункт пропуска "Хабит" провинции Хама - 519 человек. Всего в настоящее время действуют три пропускных пункта.

Ранее 9 января в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня.

