Около тысячи мирных граждан покинули сирийский Идлиб
14 января 202000:43
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около тысячи мирных жителей вышли с территории Идлиба в Сирии через пункты пропуска.
Как пишет РИА Новости, в частности, через пункт пропуска "Эль-Хадер" провинции Алеппо за день вышло 464 человека, через пункт пропуска "Хабит" провинции Хама - 519 человек. Всего в настоящее время действуют три пропускных пункта.
Ранее 9 января в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня.
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