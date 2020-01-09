Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации
9 января 202022:28
Глава российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил о введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, режим начинает действовать с 14.00 9 января. Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута с Турцией.
Он также отметил, что российские военные продолжают патрулирование территории.
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