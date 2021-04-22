Около Крыма заметили два разведывательных самолета НАТО
Разведывательные самолеты США и Великобритании и стратегический беспилотник ВВС США произвели многочасовые полеты вблизи Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западных авианаблюдателей.
По имеющимся сведениям, разведчики собирали информацию в воздушном пространстве к югу от Крыма. При этом Россия до 24 апреля ограничила полеты воздушных судов в этом регионе.
Отмечается, что полеты выполняли противолодочный самолет P-8A Poseidon, принадлежащий ВМС США, разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США, а также самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании RC-135W. Также операцию в районе полуострова завершил самолет радиолокационного наблюдения и управления E-3C Sentry AWACS, принадлежащий Франции.
Как передает агентство, полеты проходили не только вблизи Крыма, но и вдоль побережья Краснодарского края. Беспилотник ВВС США Global Hawk после завершения разведки направился на юго-восток Украины. Он также пролетел вдоль линии соприкосновения в Донбассе.
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