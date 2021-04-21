Мухин: Владимир Путин показал врагам России кулак

Алексей Мухин: «Президент декларировал, что Россия, как суверенное государство, сама рисует красные линии и сама решает, кто их пересек и с какой целью. Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России. Если раньше президент протягивал руку дружбы и сотрудничества, то теперь рука превратилась в кулак. Президент по пальцам на этом кулаке посчитал, какими именно инструментами могут быть наказаны те, кто не уважает суверенность других государств», - подытожил Алексей Мухин в интервью НСН.

