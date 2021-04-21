Мухин: Владимир Путин показал врагам России кулак
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Президент огласил послание к Федеральному Собранию
Владимир Путин в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж».
Алексей Мухин: «Во главе угла Владимир Путин поставил сохранение численности населения, что является главным приоритетом для руководства страны. Путин поручил к 2030 году преодолеть демографический кризис и повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. В призме внимания верховной власти дети и мамы - это наиболее уязвимые и важные компоненты российского гражданского общества», – сказал в эфире НСН Алексей Мухин.
Президент предложил продлить программу туристического кешбэка и ввести кешбэк на путевки в летские лагеря
Владимир Путин поручил с 1 июля расширить программы диспансеризации и профосмотров для граждан всех возрастов. А также до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России и компенсировать 50% стоимости детских путевок в лагеря.
Алексей Мухин: «В нынешних условиях закрытия Турции и значительной части Европы для российских туристов - это очень хороший шанс для того, чтобы развить собственные рекреационные зоны и сделать их постоянно действующими. Что касается детей, то школьники вообще были предметом пристального внимания во время оглашения Путиным послания к Федеральному Собранию. Президент имел в виду, что школьники потянут будущую фундаментальную науку, и в дальнейшем станут примером для подражания нынешнему поколению», – заявил он в разговоре с НСН.
Семьи со школьниками получат разовую выплату в 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
Алексей Мухин: «Подобная инициатива была ожидаемой. Однако, важнее давать не только рыбу, но и удочку. Эти удочки президент Путин сегодня раздавал пачками. Представители крупного, малого и среднего бизнеса – все получили серьезные задания на будущий год», – прокомментировал политолог для НСН.
Президент предостерег от перехода красных линий в отношениях с Россией
Во время оглашения послания Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин предостерег зарубежные страны переходить красные линии в отношениях с Москвой.
Алексей Мухин: «Президент декларировал, что Россия, как суверенное государство, сама рисует красные линии и сама решает, кто их пересек и с какой целью. Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России. Если раньше президент протягивал руку дружбы и сотрудничества, то теперь рука превратилась в кулак. Президент по пальцам на этом кулаке посчитал, какими именно инструментами могут быть наказаны те, кто не уважает суверенность других государств», - подытожил Алексей Мухин в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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