Около 60% жителей Афганистана нуждаются в помощи после резкого ухудшения экономической и гуманитарной ситуации в стране. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.



В частности, Цзюнь призвал США незамедлительно вернуть зарубежные активы Афганистану.

Ранее в ночь на 22 июня сильное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. По последним данным, более 1,5 тысяч человек погибли от мощного землетрясения, еще 2 тысячи пострадали.





