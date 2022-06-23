Около 60% жителей Афганистана нуждаются в помощи
Около 60% жителей Афганистана нуждаются в помощи после резкого ухудшения экономической и гуманитарной ситуации в стране. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.
В частности, Цзюнь призвал США незамедлительно вернуть зарубежные активы Афганистану.
Ранее в ночь на 22 июня сильное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. По последним данным, более 1,5 тысяч человек погибли от мощного землетрясения, еще 2 тысячи пострадали.
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