Около 50 мигрантов со штурмом прорвали границу с Польшей

«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи», — отмечается в сообщении.

Полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались 22 гражданина Ирака.

Уточняется, что за минувшие сутки задержали еще четырех человек. Они помогали 13 мигрантам нелегально пересечь границу. В их числе два гражданина Грузии, по одному представителю Польши и Сирии.

По официальным данным, в течении суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно, что около 100 мигрантов смогли перейти из стихийного лагеря беженцев около белорусской границы на территорию Польши.

