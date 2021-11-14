Около 50 мигрантов со штурмом прорвали границу с Польшей
Около 50 мигрантов штурмовали приграничные заграждения и прорвались на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Подляского воеводства.
«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи», — отмечается в сообщении.
Полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались 22 гражданина Ирака.
Уточняется, что за минувшие сутки задержали еще четырех человек. Они помогали 13 мигрантам нелегально пересечь границу. В их числе два гражданина Грузии, по одному представителю Польши и Сирии.
По официальным данным, в течении суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что около 100 мигрантов смогли перейти из стихийного лагеря беженцев около белорусской границы на территорию Польши.
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