Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случайного

По данным командования 17-й механизированной бригады Войска польского, инцидент произошел в субботу, 13 ноября. Сообщается, что военный был направлен более недели назад. Он не выполнял задания «непосредственно на польско-белорусской границе» и не взаимодействовал с мигрантами, пишут «Известия».

«В ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», — цитирует сообщение Газета.ru.

Польские военные заявили, что в инциденте, в результате которого погиб солдат, не участвовали третьи лица.

На границе Белоруссии и Польши несколько тысяч мигрантов скопились в надежде оказаться в странах ЕС. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился после слов Президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна больше не будет контролировать поток нелегальных мигрантов из-за санкций Евросоюза.

