Около 5 тысяч солдат Нацгвардии США останутся в Вашингтоне до марта
Около 5 тысяч бойцов Нацгвардии США останутся в американской столице до середины марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра сухопутных войск США Джона Уитли.
Уитли на пресс-конференции рассказал о том, что военнослужащие Нацгвардии будут "поддерживать" правоохранительные органы Вашингтона в течение нескольких недель. К середине марта их число снизится до 5 тысяч.
И.о. министра отметил, что спецслужбы США передают бойцам информацию о возможных нелегальных акциях протеста. Служащие Нацгвардии в количестве 5 тысяч смогут оперативно среагировать на нарушения и восстановить порядок в городе.
Ранее в соцсетях появились фотографии солдат, спящих на парковках. Командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер вынужден был объяснить жителям, что военные, оставшиеся в городе, обеспечены "всем необходимым". Уокер заявил, что каждому служащему выдали гостиничный номер, поэтому они лишь "устраивают перерыв" во время работы.
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