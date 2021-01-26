Около 5 тысяч солдат Нацгвардии США останутся в Вашингтоне до марта

Около 5 тысяч бойцов Нацгвардии США останутся в американской столице до середины марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра сухопутных войск США Джона Уитли.

«Поход на Кремль». В Госдуме осудили призыв посольства США к протестующим

Уитли на пресс-конференции рассказал о том, что военнослужащие Нацгвардии будут "поддерживать" правоохранительные органы Вашингтона в течение нескольких недель. К середине марта их число снизится до 5 тысяч.

И.о. министра отметил, что спецслужбы США передают бойцам информацию о возможных нелегальных акциях протеста. Служащие Нацгвардии в количестве 5 тысяч смогут оперативно среагировать на нарушения и восстановить порядок в городе.

Ранее в соцсетях появились фотографии солдат, спящих на парковках. Командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер вынужден был объяснить жителям, что военные, оставшиеся в городе, обеспечены "всем необходимым". Уокер заявил, что каждому служащему выдали гостиничный номер, поэтому они лишь "устраивают перерыв" во время работы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Джереми Хоган
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВашингтонВыборы в СШАСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры