Около 41% россиян поддерживает Иран в конфликте с Израилем

Согласно опросу, 41% россиян считает, что в конфликте на Ближнем Востоке Москва должна поддержать Иран и другие арабские государства, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой данные опроса читателей проекта Новости Mail.

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При этом 44% уверены, что Россия не должна занимать ни чью сторону в конфликте, а 8% - что поддержать Израиль.

По мнению 27% респондентов, Россия должна вмешаться и помочь урегулировать конфликт.

Ранее группа из 39 иранских депутатов направила запрос в Высший совет национальный безопасности Исламской Республики, в котором попросила рассмотреть возможность разработки ядерного оружия в качестве ответной меры на действия Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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