Около 41% россиян поддерживает Иран в конфликте с Израилем
Согласно опросу, 41% россиян считает, что в конфликте на Ближнем Востоке Москва должна поддержать Иран и другие арабские государства, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой данные опроса читателей проекта Новости Mail.
При этом 44% уверены, что Россия не должна занимать ни чью сторону в конфликте, а 8% - что поддержать Израиль.
По мнению 27% респондентов, Россия должна вмешаться и помочь урегулировать конфликт.
Ранее группа из 39 иранских депутатов направила запрос в Высший совет национальный безопасности Исламской Республики, в котором попросила рассмотреть возможность разработки ядерного оружия в качестве ответной меры на действия Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Непомнящий пропустит шахматный турнир в Лондоне из-за проблем с визой
- Вильфанд призвал москвичей не спешить со сменой резины
- Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 октября вырастет сразу на 41%
- «Ветераны России» предложили Стивену Сигалу пойти добровольцем на СВО
- Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в давлении на предвыборную компанию
- Около 41% россиян поддерживает Иран в конфликте с Израилем
- Жительница Свердловской области получила 12,5 года колонии за госизмену
- Макрон выступил против переезда сериала «Эмили в Париже» в Рим
- Снег уже покрыл 70% территории России
- Футболист Жирков заявил, что в месяц тратит больше миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru