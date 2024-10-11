Около 41% россиян поддерживает Иран в конфликте с Израилем

При этом 44% уверены, что Россия не должна занимать ни чью сторону в конфликте, а 8% - что поддержать Израиль.

По мнению 27% респондентов, Россия должна вмешаться и помочь урегулировать конфликт.

Ранее группа из 39 иранских депутатов направила запрос в Высший совет национальный безопасности Исламской Республики, в котором попросила рассмотреть возможность разработки ядерного оружия в качестве ответной меры на действия Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

