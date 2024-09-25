Окна и стены школ и детсадов в Курской области оклеят бронепленкой

Стены и окна школ и детских садов будут оклеены защитной пленкой для спасения от взрывной волны, на эти цели выделили 11 млн рублей, сообщили в партии ЛДПР со ссылкой на замглавы Администрации Курска Сергея Котлярова.

В сообщении уточняется, что координатор курского отделения ЛДПР Алексей Томанов обратился к врио губернатора Курской области Алексею Смирнову с предложением усилить безопасность детей в новом учебном году.

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Такую инициативу Томанов озвучил в связи с тем, что в приёмную регионального отделения ЛДПР обращались жители приграничных районов с просьбой помочь в оклеивании стекол бронепленкой.

Котляров сообщил, что из бюджета будет выделено 11 млн рублей для оклейки защитной пленкой окон и стен школ и детских садов.

Ранее губернатор региона рассказал, что в Курской области продолжают осуществляться выплаты жителям приграничья, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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