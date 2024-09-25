Окна и стены школ и детсадов в Курской области оклеят бронепленкой

Стены и окна школ и детских садов будут оклеены защитной пленкой для спасения от взрывной волны, на эти цели выделили 11 млн рублей, сообщили в партии ЛДПР со ссылкой на замглавы Администрации Курска Сергея Котлярова.

В сообщении уточняется, что координатор курского отделения ЛДПР Алексей Томанов обратился к врио губернатора Курской области Алексею Смирнову с предложением усилить безопасность детей в новом учебном году.