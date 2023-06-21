Оговорочка: Глава Минтранса на совещании с Путиным чуть не назвал «Камазы» «Кайенами»

Бывший гендиректор «Аэрофлота», а ныне глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным оговорился и чуть не назвал «Камазы» с «Кайенами».

Не заменят дальнобойщиков: В беспилотных КАМАЗах должен находиться водитель

Накануне, 14 июня, из Петербурга в Москву по трассе М-11 стартовали три беспилотных «КАМАЗа». Это первый в России старт грузовых машин в режиме беспилотного автомобиля, отправившихся по дорогам общего пользования.

Российский президент спросил у Савельева, как прошло тестирование беспилотного грузовика, на что глава транспортного министерства поспешил дать ответ, но не совладал с речитативом.

«В первый день два «Кайе...», то есть три «Камаза» доехали нормально. Сейчас работает один «Камаз», в двух других мы переписываем математику, но это нормальный процесс», - отметил Савельев.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН отмечал, что беспилотные КАМАЗы рано или поздно смогут заменить дальнобойщиков на скоростных трассах, но пока для их внедрения не хватает возможностей, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/paokamaz
ТЕГИ:Владимир ПутинМинтрансКамаз

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