Оглашение приговора Калви продолжится в пятницу

Мещанский суд Москвы продлил оглашение приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Анна Сокова заявила, что приговор будет окончательно оглашен 6 августа в 10 часов утра. Чтение продлилось более пяти часов, несколько раз процесс прерывался. Корреспондент агентства передает, что участники выслушивают приговор стоя.

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Судья сочла, что подсудимые совершили растрату. Часть доказательств обвинения уже озвучены, однако доказательства защиты в зале суда еще не были прочитаны.

Среди обвиняемых есть партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, экс-глава правления "Восточного" Алексей Кордичев и бывший глава банка по инвестициям Александр Цакунов. Подсудимые не признают вину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбвинениеСудКалви
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