Оглашение приговора Калви продолжится в пятницу
Мещанский суд Москвы продлил оглашение приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья Анна Сокова заявила, что приговор будет окончательно оглашен 6 августа в 10 часов утра. Чтение продлилось более пяти часов, несколько раз процесс прерывался. Корреспондент агентства передает, что участники выслушивают приговор стоя.
Судья сочла, что подсудимые совершили растрату. Часть доказательств обвинения уже озвучены, однако доказательства защиты в зале суда еще не были прочитаны.
Среди обвиняемых есть партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, экс-глава правления "Восточного" Алексей Кордичев и бывший глава банка по инвестициям Александр Цакунов. Подсудимые не признают вину.
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