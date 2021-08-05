Оглашение приговора Калви продолжится в пятницу

Судья сочла, что подсудимые совершили растрату. Часть доказательств обвинения уже озвучены, однако доказательства защиты в зале суда еще не были прочитаны.

Среди обвиняемых есть партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, экс-глава правления "Восточного" Алексей Кордичев и бывший глава банка по инвестициям Александр Цакунов. Подсудимые не признают вину.

