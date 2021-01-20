Официальные twitter-аккаунты Белого дома перешли под контроль администрации Байдена

Официальные аккаунты Белого дома в социальной сети Twitter переданы под контроль администрации нового президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

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Речь идет об учетных записях Белого дома @WhiteHouse, президента США @POTUS, вице-президента @VP, первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря @PressSec.

Ранее сообщалось, что Трамп вместе с супругой Меланией покинул Белый дом в преддверии инаугурации нового главы государства Байдена. В ходе выступления перед сторонниками на авиабазе Эндрюс Трамп пообещал вернуться «в том или ином виде».

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