Официальные twitter-аккаунты Белого дома перешли под контроль администрации Байдена

Речь идет об учетных записях Белого дома @WhiteHouse, президента США @POTUS, вице-президента @VP, первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря @PressSec.

Ранее сообщалось, что Трамп вместе с супругой Меланией покинул Белый дом в преддверии инаугурации нового главы государства Байдена. В ходе выступления перед сторонниками на авиабазе Эндрюс Трамп пообещал вернуться «в том или ином виде».

