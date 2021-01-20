Официальные twitter-аккаунты Белого дома перешли под контроль администрации Байдена
Официальные аккаунты Белого дома в социальной сети Twitter переданы под контроль администрации нового президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет об учетных записях Белого дома @WhiteHouse, президента США @POTUS, вице-президента @VP, первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря @PressSec.
Ранее сообщалось, что Трамп вместе с супругой Меланией покинул Белый дом в преддверии инаугурации нового главы государства Байдена. В ходе выступления перед сторонниками на авиабазе Эндрюс Трамп пообещал вернуться «в том или ином виде».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Названы приоритеты Байдена на посту президента США
- Вторая российская система подачи кислорода на МКС вышла из строя
- Более 31 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
- Китай ввел санкции против сотрудников администрации Трампа
- В МИД РФ выступили за продление СНВ-III на пять лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru