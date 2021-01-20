Байден заявил о победе демократии в США
Президент США Джозеф Байден во время инаугурационной речи заявил о победе демократии в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Байден назвал день инаугурации днем Америки, «истории и надежды, обновления и решимости». Президент также подчеркнул важность единства нации для решения проблем, в противном случае США «рискуют погрузиться в хаос».
Церемония инаугурации состоялась у здания Капитолия. На мероприятии присутствовали бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также экс-вице-президент Майк Пенс.
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