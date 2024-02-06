Одобрявший убийства россиян финский политик остался спикером парламента
6 февраля 202416:13
Депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо сохранил пост спикера парламента Финляндии, сообщает РИА Новости.
За политика, который называл правильным убийство российских солдат, проголосовал 91 депутат.
«Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году», – объявили на пленарном заседании.
Ранее власти Финляндии приняли решение упразднить департамент России в структуре региональных департаментов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru