Одобрявший убийства россиян финский политик остался спикером парламента

Депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо сохранил пост спикера парламента Финляндии, сообщает РИА Новости.

СМИ: Власти Финляндии намерены продлить закрытие границы с Россией

За политика, который называл правильным убийство российских солдат, проголосовал 91 депутат.

«Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году», – объявили на пленарном заседании.

Ранее власти Финляндии приняли решение упразднить департамент России в структуре региональных департаментов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыПарламентФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры