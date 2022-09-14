ОДКБ направит в Армению миссию для оценки ситуации на границе с Азербайджаном

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Армению миссию для оценки обстановки на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что миссию возглавит генсек ОДКБ Станислав Засем. По итогам визита будет подготовлен отчет о ситуации.

Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении ситуации на границе, в Ереване обвинили азербайджанских военных в обстрелах территории страны, а в Баку указали на «масштабную диверсию» с армянской стороны.

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ФОТО: Минобороны России / кадр с видео
ТЕГИ:АзербайджанАрмения
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