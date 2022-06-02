«Друзья» помогут: Депутат Чепа оценил идею обмена зерна на западные технологии

Россия может использовать экспорт для ответного давления на западные страны и приобретения нужных товаров и технологий, однако основным средством решения проблем с импортозамещением являются собственное производство и «дружественные страны», сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ) ранее заявил, что в условиях санкционного давления Россия должна экспортировать товары лишь в обмен на необходимые для страны западные товары и технологии.

«Нам нужны сегодня не товары, которые на сегодняшний момент мы не можем компенсировать импортозамещением. Постепенно та же электроника, которая у нас всегда отставала, улучшается. Сегодня значительную часть мы уже сами начинаем выпускать, постепенно производится ряд других продуктов. И многое мы приобретаем из стран, которые относятся к "дружественным", у них мы берем», - объяснил депутат.

Чепа добавил, что Запад может пойти на обмен, однако это не приоритетный путь решения проблем с импортозамещением.

«На уступки мы никому не идем и ни у кого ничего не просим. Сегодня у нас нет таких серьезных проблем, которые мы не решаем. Это мы сами себя сужаем. Мы сегодня экспортируем товары и не занимаемся обменом, а мы приобретаем. Но это лишь один из возможных путей решения вопроса импортозамещения. Не факт, что Запад пойдет нам навстречу. Это один из путей давления на них, и один из путей решения проблем. Можем их решать и таким образом, но основное – это то, что мы решаем многие вопросы, взаимодействуя со странами, будем говорить, "дружественными"», - заключил зампред комитета по международным делам.

Ранее кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что если другие страны поддержат ограничения Тайваня на поставки в Россию микропроцессоров частотой выше 25 МГц, то в стране исчезнут смартфоны и вся остальная электронная техника.

