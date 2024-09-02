Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области

В результате атаки двух беспилотников ВСУ на город Шебекино пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков: в Белгороде при обстреле ВСУ пострадали восемь человек

Он уточнил, что мирный житель с баротравмой и ранением мягких тканей спины был госпитализирован.

Также после атаки второго БПЛА по парковке коммерческого предприятия повреждения получили три легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле белгородского посёлка Дубовое пострадала женщина, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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