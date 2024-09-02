Детский сад в Белгороде был разрушен в результате атаки украинских военных Журналист британской газеты Independent незаконно побывал в Курской области России Вячеслав Володин: Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул Германию в конфликт на Украине 17 природных пожаров потушили за минувшие сутки в стране Около 27 миллионов учащихся сели за парты в России