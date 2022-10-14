Очередной саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке

«Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательство – Республикой Казахстан и Российской Федерацией. По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке», - цитирует Лебедева РИА Новости.

Кроме того, на брифинге по итогам прошедшего в Астане саммита глава Исполкома СНГ отметил, что лидеры стран Содружества провели откровенный разговор, затронув «все болевые проблемы» и продемонстрировав желание их решить.

