Очередной саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке

Следующее заседание совета глав государств СНГ состоится 13 октября 2023 года в Бишкеке. Об этом сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев в ходе заседания совета в широком составе.

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«Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательство – Республикой Казахстан и Российской Федерацией. По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке», - цитирует Лебедева РИА Новости.

Кроме того, на брифинге по итогам прошедшего в Астане саммита глава Исполкома СНГ отметил, что лидеры стран Содружества провели откровенный разговор, затронув «все болевые проблемы» и продемонстрировав желание их решить.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БишкекСаммитСНГ
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