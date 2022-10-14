Очередной саммит СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке
Следующее заседание совета глав государств СНГ состоится 13 октября 2023 года в Бишкеке. Об этом сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев в ходе заседания совета в широком составе.
«Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательство – Республикой Казахстан и Российской Федерацией. По предложению Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке», - цитирует Лебедева РИА Новости.
Кроме того, на брифинге по итогам прошедшего в Астане саммита глава Исполкома СНГ отметил, что лидеры стран Содружества провели откровенный разговор, затронув «все болевые проблемы» и продемонстрировав желание их решить.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- ФК «Локомотив» сменил председателя совета директоров клуба
- В Мариуполе сообщили о провальной попытке атаки ВСУ
- Клишас назвал незаконными «облавы» на мужчин призывного возраста
- Сальдо заявил об отсутствии успешных продвижений ВСУ в Херсонской области
- Адвокат подтвердил, что дело ректора РАНХиГС Мау закрыто
- Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН
- Более 1,6 млрд рублей выделят автоперевозчикам на замену задержанных на Украине фур
- Эрдоган: Международный газовый хаб создадут в Турции в кратчайшие сроки
- Экс-посол Украины в Германии уехал в Киев
- Анджелина Джоли: Алкоголь навредил нашей семье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru