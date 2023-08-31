«Очень важный сосед»: Песков оценил отношения России и КНДР
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и КНДР осуществляются контакты на различных уровнях, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время между странами сложились «добрые, взаимоуважительные отношения», которые Москва и Пхеньян планируют развивать.
«Это наш очень важный сосед в своём регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться», - заключил представитель Кремля.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США намерены ввести новые санкции против России и КНДР, которые якобы наращивают военно-техническое сотрудничество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru