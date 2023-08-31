«Очень важный сосед»: Песков оценил отношения России и КНДР

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и КНДР осуществляются контакты на различных уровнях, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время между странами сложились «добрые, взаимоуважительные отношения», которые Москва и Пхеньян планируют развивать.

«Это наш очень важный сосед в своём регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться», - заключил представитель Кремля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США намерены ввести новые санкции против России и КНДР, которые якобы наращивают военно-техническое сотрудничество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссияКНДР

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