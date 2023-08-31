«Очень важный сосед»: Песков оценил отношения России и КНДР

По его словам, в настоящее время между странами сложились «добрые, взаимоуважительные отношения», которые Москва и Пхеньян планируют развивать.

«Это наш очень важный сосед в своём регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться», - заключил представитель Кремля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США намерены ввести новые санкции против России и КНДР, которые якобы наращивают военно-техническое сотрудничество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».