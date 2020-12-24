«Очень тяжело». Расторгуев рассказал о работе депутатом Госдумы

Власти собираются выдвинуть на выборы в Госдуму публициста Анатолия Вассермана и телеведущего Павла Волю, актера Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту, а также Аллу Пугачеву и певицу Валерию, пишут «Ведомости». Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля.

«Тридцать лет в политике». Вассерман о выдвижении в Госдуму

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не понаслышке знает, что представляет собой работа в Госдуме. Он был депутатом пятого созыва.

«Я там уже побывал много лет назад, и для меня это была большая честь. Теперь очередь молодых. Конечно, я в самом расцвете сил, но я хотел бы заниматься тем, что люблю и что мне приносит удовольствие. А работать в Госдуме очень тяжело», – отметил артист в эфире «Радио 1».

При этом музыкант не увидел ничего удивительного в том, что депутатом может человек без политического прошлого. По его словам, творческие люди имеют такое же право работать в Госдуме, как и другие россияне.

«Пусть это будет рабочий, пусть это будет колхозница, учёный, учитель – абсолютно неважно. Они абсолютно так же реагируют на всё, что происходит. Дума – законодательный орган. Да, там должны быть юристы, но не каждый депутат должен быть юристом. В Госдуме должны быть здравомыслящие, ответственные люди», - заключил он.

Ранее опрошенные «Радио 1» политтехнологи выступили против работы актёров и спортсменов в Госдуме.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры