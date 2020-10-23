Помпео обсудил с главой МИД Азербайджана проблему наёмников в Карабахе
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
В частности, в ходе встречи в Вашингтоне стороны обсудили вопрос присутствия иностранных боевиков и террористов на Южном Кавказе. Байрамов предоставил США «информацию о деструктивной политике армянской стороны, целенаправленном обстреле мирного населения Азербайджана, массовой вербовке наемников и террористов из-за границы».
Глава МИД Азербайджана отметил, что позиция республики основывается на резолюциях Совбеза ООН и документах других международных организаций по конфликту в Нагорном Карабахе.
Конфликт Армении и Азербайджана на Южном Кавказе обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако боевые действия в Карабахе продолжаются. Азербайджанские власти заявляют о взятии под контроль ряда населённых пунктов в зоне конфликта.
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