Объявлена дата встречи глав МИД России и Белоруссии

Уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в 11 регионах России достиг 20% Юрий Трутнев вылечился от коронавирусной инфекции Стала известна дата встречи глав МИД России и Белоруссии В последнюю неделю лета россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн рублей