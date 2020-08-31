Объявлена дата встречи глав МИД России и Белоруссии
31 августа 202016:55
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31 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru