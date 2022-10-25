Объявлен новый состав правительства Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака, сообщает пресс-служба британского кабмина.

Трасс поздравила Сунака с избранием премьер-министром Великобритании

В сообщении говорится, что Джеймс Клеверли по-прежнему будет возглавлять МИД Великобритании, а Джереми Хант останется главой Министерства финансов - на этот пост он был назначен ещё Лиз Трасс.

Заместителем премьер-министра, лордом-канцлером и министром юстиции будет Доминик Рааб, который является одним из ключевых союзников нового британского премьера Риши Сунака.

Бывший глава Минфина Великобритании Надим Захави назначен председателем Консервативной партии.

Ранее Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Youtube / STV News
ТЕГИ:МинистрыПравительствоПремьер-министрВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры