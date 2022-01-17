Обвиняемый в госизмене Порошенко вернулся на Украину
Летевший рейсом «Варшава — Киев» самолет с бывшим президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в столичном аэропорту Киев (Жуляны).
«Рейс W61567 прибыл в 9:03, 17.01.22», — говорится в сообщении на сайте воздушной гавани.
По данным ТАСС, в аэропорт прибыли около тысячи сторонников Порошенко, которые встречают бывшего главу государства. Территорию воздушной гавани патрулируют полицейские и представители Национальной гвардии. На парковке перед терминалом аэропорта проходит митинг.
В декабре Петра Порошенко обвинили в госизмене и содействии террористической организации. Бывший глава государства назвал дело политически мотивированным, пишет РИА ФАН. Политик покинул Украину, объяснив свой отъезд необходимостью зарубежной поездки. При этом Порошенко пообещал вернуться 17 января, к заседанию суда по возбужденному против него делу. В понедельник суд в Киеве рассмотрит ходатайство об аресте экс-президента, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- В России подтвердили 30 726 случаев коронавируса за сутки
- Губернатор Кузбасса повторно заразился коронавирусом
- Производитель процессоров «Эльбрус» предупредил об их невостребованности из-за новых критериев для техники
- Обвиняемый в госизмене Порошенко вернулся на Украину
- Расстрелявшего сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдата признали невменяемым
- Беглый банкир Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане
- Еще 14 самолетов с миротворцами вернулись в Россию из Казахстана
- Угрожавший пассажирам московского автобуса кавказец извинился за свое поведение
- Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампреда Комитета нацбезопасности
- Мэр украинского города пожаловался на «сумасшедшие» цены на газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru