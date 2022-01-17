Обвиняемый в госизмене Порошенко вернулся на Украину

«Рейс W61567 прибыл в 9:03, 17.01.22», — говорится в сообщении на сайте воздушной гавани.

По данным ТАСС, в аэропорт прибыли около тысячи сторонников Порошенко, которые встречают бывшего главу государства. Территорию воздушной гавани патрулируют полицейские и представители Национальной гвардии. На парковке перед терминалом аэропорта проходит митинг.

В декабре Петра Порошенко обвинили в госизмене и содействии террористической организации. Бывший глава государства назвал дело политически мотивированным, пишет РИА ФАН. Политик покинул Украину, объяснив свой отъезд необходимостью зарубежной поездки. При этом Порошенко пообещал вернуться 17 января, к заседанию суда по возбужденному против него делу. В понедельник суд в Киеве рассмотрит ходатайство об аресте экс-президента, отмечает Ura.ru.

