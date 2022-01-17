«Заминирован» аэропорт, куда должен прилететь Порошенко

Неизвестный заявил о минировании аэропорта Киев, куда утром 17 января должен прилететь из Варшавы экс-украинский президент Петр Порошенко, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя полиции города Юлию Гирдвилис.

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Также, по ее словам, был «заминирован» аэропорт Борисполь. 16 января полиция уже проводила проверку аэропорта Жуляны в связи с сообщением о его минировании. Однако информация оказалось ложной.

Напомним, Порошенко, подозреваемый в госизмене и содействии террористической деятельности, вернется на Украину 17 января. Экс-президент заявлял, что намерен принять участие в судебном заседании.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинированиеАэропортПётр ПорошенкоУкраина
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