«Заминирован» аэропорт, куда должен прилететь Порошенко
Неизвестный заявил о минировании аэропорта Киев, куда утром 17 января должен прилететь из Варшавы экс-украинский президент Петр Порошенко, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя полиции города Юлию Гирдвилис.
Также, по ее словам, был «заминирован» аэропорт Борисполь. 16 января полиция уже проводила проверку аэропорта Жуляны в связи с сообщением о его минировании. Однако информация оказалось ложной.
Напомним, Порошенко, подозреваемый в госизмене и содействии террористической деятельности, вернется на Украину 17 января. Экс-президент заявлял, что намерен принять участие в судебном заседании.
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