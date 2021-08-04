ОБСЕ отказалась направлять наблюдателей на выборы в Госдуму

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась от отправки наблюдателей на выборы в Госдуму. Сообщение об этом опубликовано на сайте ОБСЕ.

Как отметили в организации, решение было принято из-за «ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами». Российские власти разрешили направить Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) пятьдесят наблюдателей, а Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ — десять, «сославшись на санитарно-эпидемиологическую ситуацию». При этом в БДИПЧ считают, что в России необходимо развернуть миссию с 80 долгосрочными и 420 краткосрочными наблюдателями.

По словам председателя ПА ОБСЕ Маргареты Седерфельдт, организация «с нетерпением ждет того времени, когда власти снова будут приветствовать независимых наблюдателей от ОБСЕ для будущих избирательных процессов». Седерфельдт подчеркнула, что ОБСЕ готова «продолжить эту важную работу».

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября, напоминает МИР 24. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, выборы должны заложить фундамент электорального цикла до 2024 года.

