В Москве голосование на выборах в Госдуму идет в штатном режиме

Голосование на выборах в Госдуму идет в Москве в штатном режиме, сообщает Общественная палата столицы на официальном сайте.

Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн в ходе выборов

«Всего за сутки в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет Щукино приняли участие около 1 млн 300 тыс. москвичей. Явка электронных избирателей в столице составила 63,5%. Голосование идет в штатном режиме, система работает стабильно», - говорится в сообщении.

Голосование продолжается второй день. Избиратели с 8:00 могут приходить на участки. Все они работают в штатном режиме.

Наблюдатели Общественного штаба помощью приложения «Мобильный наблюдатель» сообщают о выходе на рабочие места.

По данным электронного голосования, за ночь уже почти 100 тысяч москвичей сделали свой выбор онлайн.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:Избирательные УчасткиГолосованиеМосквичиМоскваВыборы
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