Общественный штаб по наблюдению за выборами: Третий день голосования проходит штатно

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал о ходе голосования на выборах мэра Москвы. По его словам, третий день проходит в штатном режиме.

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Он отметил, что на выборах работает видеонаблюдение. Их работу ночью проверяли волонтеры.

«Все без происшествий. <…> Обстановка на участках спокойная», – заявил Ковалев.

По его данным, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице рассмотрели 211 обращений, поступившие за два дня выборов через мобильное приложение.

«Все эти обращения, они были рассмотрены членами штаба. Наблюдатели получили ответы на вопросы», – заявил председатель Общественного штаба.

Его заместитель Александр Асафов уточнил, что на избирательных участках также присутствуют наблюдатели от Общественной палаты города.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).



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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Общественная ПалатаГолосованиеВыборыВыборы Мэра Москвы

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