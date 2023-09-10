Общественный штаб по наблюдению за выборами: Третий день голосования проходит штатно
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал о ходе голосования на выборах мэра Москвы. По его словам, третий день проходит в штатном режиме.
Он отметил, что на выборах работает видеонаблюдение. Их работу ночью проверяли волонтеры.
«Все без происшествий. <…> Обстановка на участках спокойная», – заявил Ковалев.
По его данным, члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице рассмотрели 211 обращений, поступившие за два дня выборов через мобильное приложение.
«Все эти обращения, они были рассмотрены членами штаба. Наблюдатели получили ответы на вопросы», – заявил председатель Общественного штаба.
Его заместитель Александр Асафов уточнил, что на избирательных участках также присутствуют наблюдатели от Общественной палаты города.
С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).
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