Общественная палата: В первый день голосования выявили около 7 тыс. фейков

Около 7 тысяч ложных сообщений о выборах в Госдуму выявлено за первый день голосования, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при Общественной палаты РФ (ОП) по контролю за голосованием Александр Малькевич.

Явка в первый день голосования в Госдуму по Москве составила более 23%

«За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день», — цитирует его ТАСС.

Больше всего фейков зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, а также в Екатеринбурег и Новосибирске. Много ложных сообщений выявили в Крыме и Севастополе.

«Авторы таких сообщений берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. К примеру, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай «избирательной карусели», — приводит слова Малькевича Газета.ru.

По его словам, источниками фейков становятся недавно созданные интернет-аккаунты. Качество распространяемых ложных данных, считает Мельник, довольно низкое несмотря на вложенные в них средства. Он также полагает, что созданные фейки будут использовать западные СМИ.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября в проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

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ТЕГИ:ФейкФейковые НовостиВыборыОбщественная Палата РФ
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