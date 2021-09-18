Общественная палата: В первый день голосования выявили около 7 тыс. фейков

«За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день», — цитирует его ТАСС.

Больше всего фейков зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, а также в Екатеринбурег и Новосибирске. Много ложных сообщений выявили в Крыме и Севастополе.

«Авторы таких сообщений берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. К примеру, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай «избирательной карусели», — приводит слова Малькевича Газета.ru.

По его словам, источниками фейков становятся недавно созданные интернет-аккаунты. Качество распространяемых ложных данных, считает Мельник, довольно низкое несмотря на вложенные в них средства. Он также полагает, что созданные фейки будут использовать западные СМИ.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября в проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

