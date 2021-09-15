Общественная палата пообещала международным наблюдателям доступ к выборам в Думу

Общественная палата гарантирует международным наблюдателям доступ к выборам в Думу. Об этом рассказал председатель координационного совета ОП по контролю за голосованием Максим Григорьев. По его словам, на протяжении трёх дней голосования с 17 по 19 сентября будет организовано видеонаблюдение, передает «ТАСС».

Григорьев отметил, что в центрах общественного наблюдения также смогут присутствовать представители СМИ.

Ранее в Москве эсеры провели обучение наблюдателей на выборах в Государственную Думу. Координаторы, которые будут контролировать ход наблюдения за голосованием на выборах в Госудуму и в другие органы власти в Москве, прошли обучение в рамках проекта «Справедливый наблюдатель» партия «Справедливая Россия - За правду». Об этом рассказала федеральный координатор «Молодежи Справедливой России» по правовому и политическому образованию Ксения Киселева.



