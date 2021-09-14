В Москве эсеры провели обучение наблюдателей на выборах в Государственную Думу

Координаторы, которые будут контролировать ход наблюдения за голосованием на выборах в Госудуму и в другие органы власти в Москве, прошли обучение в рамках проекта «Справедливый наблюдатель» партия «Справедливая Россия - За правду». Об этом рассказала федеральный координатор «Молодежи Справедливой России» по правовому и политическому образованию Ксения Киселева.

Она подчеркнула, что контролирующий проект изначально задумывался с целью защиты голосов избирателей вне зависимости от политический предпочтений. Центральна задача – обеспечить чистоту выборов и прозрачность подсчёта голосов. Киселёва напомнила, что в течение трёх дней голосования в ближайшую пянтцу, субботу и воскресенье любой избиратель сможет поддерживать связь с наблюдателями посредством специального мобильного приложения.

Информация будет поступать непосредственно в избирательный штаб партии. Это даст возможность более оперативного реагирования на возникающие проблемы и вопросы. Кроме того, результаты подведения итогов в территориальных комиссиях, по округам, и в стране в целом будут также поступать значительно быстрее обычного.

