В Москве эсеры провели обучение наблюдателей на выборах в Государственную Думу

Координаторы, которые будут контролировать ход наблюдения за голосованием на выборах в Госудуму и в другие органы власти в Москве, прошли обучение в рамках проекта «Справедливый наблюдатель» партия «Справедливая Россия - За правду». Об этом рассказала федеральный координатор «Молодежи Справедливой России» по правовому и политическому образованию Ксения Киселева.

Она подчеркнула, что контролирующий проект изначально задумывался с целью защиты голосов избирателей вне зависимости от политический предпочтений. Центральна задача – обеспечить чистоту выборов и прозрачность подсчёта голосов. Киселёва напомнила, что в течение трёх дней голосования в ближайшую пянтцу, субботу и воскресенье любой избиратель сможет поддерживать связь с наблюдателями посредством специального мобильного приложения.

Информация будет поступать непосредственно в избирательный штаб партии. Это даст возможность более оперативного реагирования на возникающие проблемы и вопросы. Кроме того, результаты подведения итогов в территориальных комиссиях, по округам, и в стране в целом будут также поступать значительно быстрее обычного.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/opmoscow
ТЕГИ:Справедливая РоссияНаблюдателиВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры