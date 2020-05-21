Обозванный Зеленским украинский мэр объявил ему судебную вендетту
Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко решил подать в суд на президента страны Владимира Зеленского после того, как глава государства назвал градоначальника бандитом.
«Подаст ли Бондаренко иск против Зеленского за "бандита"? (И стоит ли?) Как считаете?», - задался вопросом на своей странице в Facebook украинский юрист Валерий Макеев.
Комментарий к этому посту оставил сам Бондаренко. Он написал «уже готовим».
В конце апреля городской совет Черкасс решил ослабить карантинный режим в городе, который ранее был введен властями страны. В ответ на это Владимир Зеленский назвал Бондаренко «бандитом», попутно передав «пламенный привет» градоначальнику от себя, МВД и Службы безопасности Украины.
Сам Бондаренко заявил, что Зеленскому на местных выборах в Черкассах будет «нечего ловить». Кроме того, он пожаловался на угрозы со стороны замглавы офиса президента Украины Сергея Трофимова, передает РИА ФАН.
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