«Обнуление» пришло в Госдуму
На рассмотрение депутатов внесен законопроект, позволяющий Владимиру Путину вновь баллотироваться на высший государственный пост. Теперь Россию не постигнет судьба Америки
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает действующему главе государства вновь баллотироваться на два президентских срока. Он вносит изменения в статью закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 2003 года, в которой говорится об ограничении числа президентских сроков. Положение, ограничивающее количество сроков, «не применяется к президенту, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение сроков, допустимых указанным положением», – говорится в комментарии к законопроекту.
Документ, внесенный на рассмотрение парламентариев, был подготовлен во исполнение принятых этим летом поправок к Конституции РФ. Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, против голосовали чуть более 21%. Явка составила 67,97%, напоминает РИА Новости.
Внесение в пакет поправок к Основному закону положения, разрешающего действующему главе государства вновь баллотироваться на пост президента, стало причиной появления в русском языке особого неологизма – «обнуление». Государственный Институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал «обнуление» наряду с термином «самоизоляция» словами 2020 года в России. Заметим, даже не «коронавирус»!
Поправки, в том числе пресловутое «обнуление», не приведут к изменению взаимоотношений власти и общества, заявлял в эфире НСН телеведущий Владимир Познер. По его словам, при голосовании за поправки «для большинства людей речь шла не о Конституции, а о доверии к Путину». А в тексте всех принятых поправок он не увидел ничего, что сколько-нибудь кардинально изменило бы отношение между властью и обществом.
Тогда же член президентского Совета по правам человека, публицист Николай Сванидзе счел принятые поправки «программой консервации нынешней власти». «Она не является синонимом стабильности, потому что нынешняя власть – это власть одного человека. Стабильность - это всегда системный переход власти, системная смена власти», - указал собеседник НСН.
Зато с одобрением поправок, а теперь и процессом их законодательного претворения в жизнь, Россия уж точно избавилась от неопределенности в вопросе об имени будущего президента как минимум на ближайший выборный цикл. Тут вам не Америка, где уже две недели с момента голосования прошло, а имя президента официально все еще назвать не могут! Тут все по плану, а главное – по воле народа, которую по весне так пламенно озвучила в Госдуме первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
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