Обнародована дата обращения Лукашенко к жителям и парламенту

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 4 августа, сообщает агентство «БелТА».

«4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт.

Жириновский обратился к Лукашенко с предложением оставить президентский пост

По данным Эйсмонт, накануне, 3 августа, обе палаты белорусского парламента откроют сессии для обсуждения процессуальных вопросов.

«В общем, то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить», — отметила Эйсмонт.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко отказаться от участия в президентской кампании 2020 года и снять свою кандидатуру. Жириновский также отметил, что лучшим решением проблем для Белоруссии станет вхождение в состав России, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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