Обнародована дата обращения Лукашенко к жителям и парламенту

По данным Эйсмонт, накануне, 3 августа, обе палаты белорусского парламента откроют сессии для обсуждения процессуальных вопросов.

«В общем, то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить», — отметила Эйсмонт.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко отказаться от участия в президентской кампании 2020 года и снять свою кандидатуру. Жириновский также отметил, что лучшим решением проблем для Белоруссии станет вхождение в состав России, пишет Газета.ru.

