«Облегчение»: Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель рассказал о своих чувствах в момент отставки. Она призналась, что в момент получения уведомления об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера почувствовала облегчение и благодарность. Об этом Меркель заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом, Меркель подчеркнул, что, если переговоры о создании новой правящей коалиции будут идти по плану, она еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера, что потребует от нее «всего внимания».
Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил уведомления об отставке Меркель, вице-канцлеру Олафу Шольцу, а также министрам правительства и ведомства канцлера ФРГ 26 октября. Все они продолжат исполнять обязанности вплоть до формирования нового кабмина Германии. Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции.
Между тем, Владимир Путин не стал напрямую отвечать на вопрос, будет ли он скучать Ангеле Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ. Российский лидер напомнил, что политик самостоятельно приняла это решение. По словам президента России, Меркель могла бы еще баллотироваться на один срок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 251 / сут.
Умерли
237 тыс.+1 160 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+28 909 / сут.
- Мурашко: «Спутник Лайт» рекомендован только для ревакцинации
- Иммунитетом единым. В России назвали условие признания отечественных вакцин ВОЗ
- Минздрав фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в регионах с жесткими ограничениями
- «Облегчение»: Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки
- Путин: ВОЗ следует ускорить признание вакцин
- Путин: Бюджет России будет профицитным в текущем году
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Кириллова
- Дина Аверина стала первой четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
- Без политики? Молдавия и «Газпром» договорились о цене на газ
- В РАН предупредили о сильнейших за несколько лет магнитных бурях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru