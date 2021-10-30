«Облегчение»: Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель рассказал о своих чувствах в момент отставки. Она призналась, что в момент получения уведомления об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера почувствовала облегчение и благодарность. Об этом Меркель заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом, Меркель подчеркнул, что, если переговоры о создании новой правящей коалиции будут идти по плану, она еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера, что потребует от нее «всего внимания».

Ангела Меркель официально сложила свои полномочия

Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил уведомления об отставке Меркель, вице-канцлеру Олафу Шольцу, а также министрам правительства и ведомства канцлера ФРГ 26 октября. Все они продолжат исполнять обязанности вплоть до формирования нового кабмина Германии. Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии ведут переговоры для возможного формирования коалиции.

Между тем, Владимир Путин не стал напрямую отвечать на вопрос, будет ли он скучать Ангеле Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ. Российский лидер напомнил, что политик самостоятельно приняла это решение. По словам президента России, Меркель могла бы еще баллотироваться на один срок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияАнгела Меркель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры