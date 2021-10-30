«Облегчение»: Меркель поделилась своими чувствами в момент отставки

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель рассказал о своих чувствах в момент отставки. Она призналась, что в момент получения уведомления об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера почувствовала облегчение и благодарность. Об этом Меркель заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом, Меркель подчеркнул, что, если переговоры о создании новой правящей коалиции будут идти по плану, она еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера, что потребует от нее «всего внимания».