Ангела Меркель официально сложила свои полномочия
Полномочия Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ официально прекращены, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на заседании в Бундестаге вручил Меркель документы об окончании ее работы в этой должности.
«Это канцлерство, которое можно отнести к самым значительным в истории этой республики», - цитирует слова презиента «Интерфакс». За месяц до этого в ФРГ прошли выборы. Ранее во вторник, 26 октября парламент провел свое первое заседание.
При этом Меркель и правительство республики останутся на своих постах в качестве исполняющих обязанности до формирования нового кабмина.
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