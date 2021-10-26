Ангела Меркель официально сложила свои полномочия

Полномочия Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ официально прекращены, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на заседании в Бундестаге вручил Меркель документы об окончании ее работы в этой должности.

«Это канцлерство, которое можно отнести к самым значительным в истории этой республики», - цитирует слова презиента «Интерфакс». За месяц до этого в ФРГ прошли выборы. Ранее во вторник, 26 октября парламент провел свое первое заседание.

При этом Меркель и правительство республики останутся на своих постах в качестве исполняющих обязанности до формирования нового кабмина.

