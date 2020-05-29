Обиженный Шредером посол Украины обвинил его в дерзком унижении украинцев

Припомнил Мельник и преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Дипломат заявил, что Третий рейх убил 5 миллионов украинцев и еще 2,4 млн угнал в рабство, о чем в Германии сегодня многие не хотят вспоминать.



«Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей», - пожаловался Мельник.



Ранее Шредер заявил, что ни один российский лидер никогда не вернет Крым Украине. В ответ Мельник предложил экс-канцлеру пари, что Киев восстановит контроль над полуостровом еще при жизни Шредера.



Позднее бывший канцлер возмутился в своем подкасте, почему его смеет критиковать «какой-то карлик с Украины», сообщает РИА ФАН.

