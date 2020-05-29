Обиженный Шредером посол Украины обвинил его в дерзком унижении украинцев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник продолжил заочную перепалку с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Ранее последний назвал дипломата «каким-то карликом».

Посол Украины заявил, что Шредер пытается обелить свой потрепанный на родине имидж, однако, по словам Мельника, экс-канцлер навсегда останется в истории в качестве «синонима циничного лоббиста Кремля». Дипломат добавил, что Шредер, по его мнению, теряет контроль, раз переходит на личные оскорбления, а его заявления - «дерзкое унижение Украины и украинцев».

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Припомнил Мельник и преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Дипломат заявил, что Третий рейх убил 5 миллионов украинцев и еще 2,4 млн угнал в рабство, о чем в Германии сегодня многие не хотят вспоминать.

«Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей», - пожаловался Мельник.

Ранее Шредер заявил, что ни один российский лидер никогда не вернет Крым Украине. В ответ Мельник предложил экс-канцлеру пари, что Киев восстановит контроль над полуостровом еще при жизни Шредера.

Позднее бывший канцлер возмутился в своем подкасте, почему его смеет критиковать «какой-то карлик с Украины», сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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