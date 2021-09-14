ОАЭ внесли новые фамилии и организации в террористический список

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обновили террористический список страны, передает ТАСС со ссылкой на местное агентство WAM.

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Список пополнили 38 физических и 15 юридических лиц. Отмечается, что список состоит из лиц, финансирующих терроризм и связанную с этим деятельность.

Среди новых лиц, попавших список, граждане разных стран, в том числе Афганистана, стран ближнего Востока, Великобритании, ОАЭ. Также в список попал Имад Халлака Кантакджи из РФ.

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ТЕГИ:ТерроризмОАЭ
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