ОАЭ внесли новые фамилии и организации в террористический список
13 сентября 202123:59
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обновили террористический список страны, передает ТАСС со ссылкой на местное агентство WAM.
Список пополнили 38 физических и 15 юридических лиц. Отмечается, что список состоит из лиц, финансирующих терроризм и связанную с этим деятельность.
Среди новых лиц, попавших список, граждане разных стран, в том числе Афганистана, стран ближнего Востока, Великобритании, ОАЭ. Также в список попал Имад Халлака Кантакджи из РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru