Блинкен: США восстанавливают возможности по борьбе с терроризмом
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает над восстановлением возможностей по борьбе с терроризмом после вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Блинкена, в настоящее время над этим ведется активная работа. Также госсекретарь не исключил возможности переговоров с властями Узбекистана и Таджикистана для использования их территории в качестве разведывательной. Так он ответил на соответствующий вопрос, указав, что такие темы будут обсуждаться в закрытом формате.
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).
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