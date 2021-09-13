Блинкен: США восстанавливают возможности по борьбе с терроризмом

По словам Блинкена, в настоящее время над этим ведется активная работа. Также госсекретарь не исключил возможности переговоров с властями Узбекистана и Таджикистана для использования их территории в качестве разведывательной. Так он ответил на соответствующий вопрос, указав, что такие темы будут обсуждаться в закрытом формате.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).