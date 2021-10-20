NYT: В США расследование в отношении Дерипаски ведется несколько лет

Расследование в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски ведется ведомствами США в течение нескольких лет. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники

Опубликован список из 35 россиян, попадающих под возможные санкции США

По данным источников газеты, бизнесмен является объектом расследований нью-йоркской прокуратуры и ФБР. Уточняется, что не подтверждено, что обыски связаны с этими расследованиями.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке в квартире родственников Дерипаски проходят обыски. Сообщалось, что улица, на которой находится дом, перекрыта, а сотрудники ФБР выносят из здания коробки с вещами.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:СШАОлег Дерипаска
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