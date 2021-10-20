NYT: В США расследование в отношении Дерипаски ведется несколько лет
Расследование в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски ведется ведомствами США в течение нескольких лет. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники
По данным источников газеты, бизнесмен является объектом расследований нью-йоркской прокуратуры и ФБР. Уточняется, что не подтверждено, что обыски связаны с этими расследованиями.
Ранее стало известно, что в Нью-Йорке в квартире родственников Дерипаски проходят обыски. Сообщалось, что улица, на которой находится дом, перекрыта, а сотрудники ФБР выносят из здания коробки с вещами.
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