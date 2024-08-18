NYT: В случае победы на выборах Трамп может привлекать военных для подавления беспорядков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может при необходимости для подавления беспорядков начать привлекать военных. Об этом сообщает издание «The New York Times».

По данным источника, после того как экс-президент США покинул Белый дом, его команда разрабатывала документы, которые юридически обосновали бы намерение задействовать военных для обеспечения соблюдения закона в стране. При этом отмечается, что речь идет не только о защите государственных границ от нелегальных мигрантов и борьбе с преступностью.

Обещать – не значит завершить: Приведет ли победа Трампа к окончанию конфликта на Украине?

По закону, принятому в США еще в 1807 году, глава государства имеет право на использование ВС внутри страны, однако такое действие считается крайней мерой, которую можно назначать только в самых неотложных ситуациях. В последний раз ее применяли в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе, когда причиной волнений стал оправдательный приговор четырем полицейским, которых обвиняли в избиении темнокожего Родни Кинга.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США его соперницы по гонке Камалы Харрис экономика страны никогда не сможет восстановиться в полном объеме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БеспорядкиПрезидентВыборы в СШАВоеннослужащиеТрамп

Горячие новости

Все новости

партнеры