NYT: В случае победы на выборах Трамп может привлекать военных для подавления беспорядков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может при необходимости для подавления беспорядков начать привлекать военных. Об этом сообщает издание «The New York Times».

По данным источника, после того как экс-президент США покинул Белый дом, его команда разрабатывала документы, которые юридически обосновали бы намерение задействовать военных для обеспечения соблюдения закона в стране. При этом отмечается, что речь идет не только о защите государственных границ от нелегальных мигрантов и борьбе с преступностью.