NYT: Трампа во время заболевания COVID-19 могли подключить к ИВЛ

Дональда Трампа, который во время своего президентского срока заболел коронавирусом, хотели подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет New York Times со ссылкой на свои источники.

По их словам, особую тревогу медиков вызывал уровень кислорода в крови тогдашнего главы государства, который опустился ниже 90%, что могло говорить о тяжелом течении болезни. Однако Трампа выписали из больницы после трех дней госпитализации.