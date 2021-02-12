NYT: Трампа во время заболевания COVID-19 могли подключить к ИВЛ
Дональда Трампа, который во время своего президентского срока заболел коронавирусом, хотели подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет New York Times со ссылкой на свои источники.
По их словам, особую тревогу медиков вызывал уровень кислорода в крови тогдашнего главы государства, который опустился ниже 90%, что могло говорить о тяжелом течении болезни. Однако Трампа выписали из больницы после трех дней госпитализации.
Трамп заявил, практически не лечился от коронавируса и объяснил свою быструю победу над болезнью отменным здоровьем, передает РИА Новости.
"Думаю, я почти ничего не принимал. Я думаю, что уже закончил практически все", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.
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