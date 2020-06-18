NYT: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью РФ
Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Об этом пишет газета New York Times.
Газета ссылается на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая оказалась в распоряжении издания за неделю до публикации.
Книга The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"), автором которой является Болтон, должна быть опубликована 23 июня. Как пишет РИА Новости, ее публикация несколько раз переносилась. В частности, Минюст требовал приостановить публикацию книги из-за секретных данных.
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