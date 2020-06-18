NYT: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью РФ

Дискуссия о новогодних каникулах в самый жаркий день лета Песков: Кремль намерен придерживаться «устоявшейся практики» в вопросе новогодних праздников Минтруд: изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с работниками Отмена выходных в январе потери от простоя экономики не компенсирует, а вот права работников нарушит